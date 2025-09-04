Генштаб ЗСУ: армія Росії 28 разів намагалася прорвати оборону на Покровському напрямку за день

Від початку на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 4 вересня.

Сили оборони відбивали чотири російські атаки на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Тривають три сутички з чотирьох на Південно–Слобожанському.

Армія РФ п’ять разів намагалася наступати на Куп’янському напрямку, триває один бій.





На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції ЗСУ, вісім із них тривають на момент зведення. На Сіверському напрямку Сили оборони наразі відбили 17 російських атак із 23.

На Краматорському напрямку мали місце п’ять бойових зіткнень, російські підрозділи намагалися просуватися в бік Бондарного та Ступочок. На Торецькому напрямку російські війська 11 разів атакували позиції Сил оборони.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення тривають до цього часу», – йдеться в зведенні.

Генштаб зафіксував 20 російських атак на Новопавлівському напрямку, по два – на Оріхівському та Придніпровському.





3 вересня, проєкт DeepState повідомив про чергову успішну контратаку Сил оборони – цього разу біля села Толстой на півдні Донбасу. До цього на карті була вузька «червона зона» вздовж траси, яка веде до села Андріївка-Клевцове, раніше Іскра. Згодом аналітики повідомили, що попри контратаку, просочування малих піхотних груп армії Росії на Андріївку-Клевцове триває – але українські захисники знищують окупантів або беруть їх у полон.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

За його словами, загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року Москва втратила вбитими і тяжко пораненими понад 290 тисяч своїх військових.



