Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила понад тисячу військових і 353 автомобілі протягом доби

Російські війська втратили близько 1 140 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 липня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати РФ сягнули близько 1 405 900 військових за час повномасштабної війни.

Також Генштаб повідомляє оновлені втрати російської техніки:

12 069 танків

24 861 бойова броньована машина (+5 за добу)

45 168 артилерійських систем (+57)

1 910 реактивних систем залпового вогню (+7)

1 459 засобів протиповітряної оборони

436 літаків

353 гелікоптери

1 791 наземний робототехнічний комплекс (+9)

385 190 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+2 123)

4 798 крилатих ракет (+1)

33 кораблі й катери

2 підводних човни

114 852 автомобілі та автоцистерни (+353)

4 376 одиниць спеціальної техніки (+7)

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими Росії й України перевищили 2 мільйони військових від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

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За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.