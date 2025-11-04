Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 144 боєзіткнення, третина – на Покровському напрямку

Від початку цієї доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, третина – на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне. У п’яти локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Також у Генштабі повідомляють, що на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки, а на Олександрівському напрямку сили РФ 15 разів атакували у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий в ефірі Радіо Свобода(програма Свобода Live) заявив, що російські війська поступово заходять у Покровськ і ситуація навколо Мирнограда стає дедалі небезпечнішою. За його словами, противник уже має можливість накопичувати сили безпосередньо в місті, поступово «поглинаючи» Покровськ.

«Якщо вони заберуть Покровськ – це буде катастрофа, повноцінна катастрофа, бо там просто залишиться всі, хто є, і вони вже нормально звідти вийти не зможуть», – заявив Погорілий, додавши, що під оточенням мається на увазі не кільце, а вогневий вплив, коли противник контролює пересування, блокує ротації, логістику.

Як повідомляє Інститут дослідження війни, російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля та контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

На Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.