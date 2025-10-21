Генштаб ЗСУ повідомляє про понад сотню боїв на фронті від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 21 жовтня:

«Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян».

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили одну російську атаку, на Південно-Слобожанському – сім, ще одне зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку тривають п’ять боїв, дві російські атаки відбиті.

Штаб звітує про 10 боєзіткнень на Лиманському напрямку і п'ять спроб армії РФ просунутися на Слов'янському.





На Костянтинівському напрямку російські загарбники 20 разів атакували в районах Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, бої тривають у двох локаціях.

«На Покровському напрямку 45 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Російські війська шість разів намагалися просунутися на Олександрівському напрямку, точаться два зіткнення.

Штаб звітує про відбиття російської атаки на Гуляйпільському напрямку, поблизу Полтавки, ще п’ять спроб РФ просуватися зафіксовані на Оріхівському.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.




