Генштаб ЗСУ заявляє, що російська армія втратила понад 1400 військових за добу

Армія Росії втратила близько 1 440 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 червня.

За оцінкою командування, загальні втрати російських військ сягнули близько 1 366 910 людей особового складу.

Також штаб зафіксував втрату російською армією:

3 танків (загалом 11 969)

7 бойових броньованих машин (24 666)

75 артилерійських систем (43 112)

1 реактивної системи залпового вогню (1 821)

1 засіб протиповітряної оборони (1 400)

14 наземних робототехнічних комплексів (1 542)

1 583 безпілотників оперативно-тактичного рівня (323 762)

517 автомобілів і автоцистерн (102 138)

2 одиниць спеціальної техніки (4 241)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.