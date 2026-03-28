Генштаб ЗСУ: російська армія втратила близько 1300 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 300 людей особового складу протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 28 березня.

Командування оцінює загальні втрати армії Росії в близько 1 294 470 військових.

Крім того, за даними штабу, Росія втратила в техніці:

11 812 танків (+4 за добу)

25 297 бойових броньованих машин (+10)

38 936 артилерійських систем (+73)

1 707 реактивних систем залпового вогню (+7)

1 337 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

350 гелікоптерів

202 112 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+1 501)

4 491 крилату ракету

33 кораблі й катери

2 підводних човни

85 796 автомобілів і автоцистерн (+227)

4 105 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



