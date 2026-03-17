Генштаб ЗСУ: російські війська 70 разів атакували на Покровському напрямку протягом дня

Протягом доби на фронті відбулося 268 бойових зіткнень, заявив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Три боєзіткнення, зокрема, мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції підрозділів Сил оборони, шість боєзіткнень тривають.

Бойові дії тривали також на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку російська армія вдалася до 44 штурмів українських позицій.





«На Покровському напрямку ворог здійснив сімдесят атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Два боєзіткнення наразі тривають», – йдеться в зведенні.

Армія РФ тричі наступала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку мала місце 31 атака, шість боїв ще тривають.

Сили оборони також відбили дві російських атаки на Оріхівському напрямку і одну на Придніпровському.

Відтак дані командування свідчать про загострення ситуації на фронті – за попередню добу Генштаб зафіксував 171 бойове зіткнення.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський 15 березня заявив, що на Запорізькому напрямку противник «зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним». За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території.



