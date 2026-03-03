Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила близько 800 військових і корабель

Російська армія втратила близько 790 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 березня.

Відтак, за оцінкою українського командування, втрати Росії за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 268 520 людей особового складу.

Штаб додає, що російська армія також втратила:

11 718 танків (+5 за добу)

24 131 бойову броньовану машину (+20)

37 842 артилерійські системи (+47)

1 665 реактивну систему залпового вогню

1 319 засобів протиповітряної оборони (+6)

435 літаків

348 гелікоптерів

154 698 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 529)

4 384 крилатих ракети

30 кораблів і катерів (+1)

2 підводних човни

80 992 автомобілі й автоцистерни (+235)

4 076 одиниці спеціальної техніки

Генштаб не уточнює, який корабель чи катер був ліквідований протягом доби. Напередодні джерело в Службі безпеки України повідомило, зокрема, про ураження російських військових кораблів у ході удару по порту Новоросійська. Російське командування не повідомляло про втрату кораблів або катерів.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 24 лютого 2026 року встановили імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Читайте також: «Свобода за найвищу ціну». Чеські добровольці, які загинули за Україну

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



