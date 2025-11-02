Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 1,143 мільйона військових

Російські війська втратили близько 940 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 2 листопада.

За оцінками командування, загальні російські втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 143 670 військових.

Штаб також звітує про знищення за минулу добу:

4 бойових броньованих машин РФ (загалом 23 525)

25 артилерійських систем (34 162)

348 безпілотників оперативно-тактичного рівня (77 052)

121 автомобіля й автоцистерни (66 290)

3 987 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



