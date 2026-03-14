За добу на фронті відбулось понад 150 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом минулої доби 13 березня на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 153 обстріли позицій, зокрема п’ять – із РСЗВ, та завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБів. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагались прорвати оборонні рубежі в районі Приліпки», – кажуть військові.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку сили РФ двічі атакували у районах Новоосинового та Новоплатонівки.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру», – йдеться у зведенні.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 25 штурмових дій армії РФ в районах Торецького, Затишка, Нового Шахового, Родинського, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новопідгородного, Муравки та Гришиного.

11 березня проєкт DeepState повідомив, що армія РФ просунулася біля села Ступочки на схід від Костянтинівки. Село розташоване на трасі, яка йде з Бахмута і веде в південну частину Костянтинівки. Невелика частина півдня Костянтинівки вже в «сірій зоні» – українські захисники там регулярно фіксують присутність російських солдатів, які намагаються закріпитися, повідомляє проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».



