Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулось 123 боєзіткнення, із них 34 – на Покровському напрямку

Від початку доби 21 вересня на фронті відбулось 123 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться у зведенні.

Водночас за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили шість атак сил РФ у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.



«На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу», – йдеться у повідомленні ЗСУ.



Крім того, на Краматорському напрямку ЗСУ відбили три спроби армії РФ просунутися вперед у бік Ступочок та Новомаркового, уточнили в українському командуванні.

«Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер», – зазначили у зведенні.

Також відомо, що на Покровському напрямку 21 вересня було «знешкоджено 167 військових РФ, з яких 98 – безповоротно».

«Крім того, українські воїни знищили 23 безпілотних літальних апарати та автомобіль окупантів. Також українські воїни уразили чотири артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу», – повідомили у Генштабі.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів і сім населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.



