Генштаб: українські військові відбили 38 атак РФ на сході

Українські військові протягом доби відбили щонайменше 38 російських атак на сході України, де російські війська зосереджують свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«На Куп’янському і Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка… На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське і Ступочки Донецької області… На Авдіївському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське і Побєда Донецької області. Успіху не мав», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також заявили про численні російські обстріли населених пунктів на згаданих напрямках.

У командуванні також повідомили, що протягом доби загарбники завдали 40 авіаційних і п’ять ракетних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів, внаслідок чого загинули мирні жителі.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, наголосили в Генштабі.