Генштаб повідомив про понад 100 бойових зіткнень на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки і західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського й Урожайного Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, загалом російські війська завдали вісім ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснили 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважив, що російські війська намагаються використати тактичні можливості, надані захопленням Авдіївки, і, як виглядає, зберігають відносно високий темп наступальних операцій, спрямованих на просування якомога далі в цьому районі.

27 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій повідомив, що на Авдіївському напрямку українські сили відійшли від невеликих сіл Сєверне і Степове.