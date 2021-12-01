Головне на ранок: Путін про «червоні лінії» для України, Лукашенко про «російський» Крим, НАТО – про високу ціну агресії

Російський лідер Володимир Путін заявив про «червоні лінії», які Україна, на його думку, не має перетинати, Олександр Лукашенко сказав, що має намір відвідати окупований Крим, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ твердить, що Росія дорого заплатить, якщо знову застосує силу проти України. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Путін заявив про «червоні лінії» для України

Президент Росії Володимир Путін заявив про існування «червоних ліній» для України, якими вважає отримання Києвом сучасних видів озброєнь. Про це російський лідер заявив на форумі «Росія кличе», який 30 листопада транслюють державні інформагенції та телеканали.

«Де ці «червоні лінії»? Перш за все створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо і далі все буде розширюватися в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив: якщо на території України виникнуть комплекси ударні, підлітний час до Москви буде 7–10, а в разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин... А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує», – стверджує Путін.

Він нагадав, що Росія вже має на озброєнні гіперзвукові ракети.

Як повідомляло раніше видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Лукашенко заявив, що Крим «де-факто і де-юре російський», і планує поїхати на півострів

Олександр Лукашенко заявив, що «Крим де-факто і де-юре став російським» після невизнаного ООН, ЄС, США, Україною та її союзниками «кримського референдуму». Про це він сказав в інтерв’ю гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитру Кисельову, повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

Лукашенко також заявив, що має намір відвідати окупований Крим і щодо цього є домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним. Почати таку поїздку він хотів би з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено. Олександр Лукашенко заявив, що його приїзд до Криму означатиме «визнання півострова частиною Росії».

Олександр Лукашенко стверджує, що має цілковите право на відвідування анексованого Криму, «під чиїм би він там протекторатом, керівництвом і чий би не був Крим». «Це і мій Крим», – сказав він.

У МЗС України заяву Лукашенка наразі не коментували.

У серпні 2021 року Лукашенко заявляв, що визнає анексований Крим російським, «коли останній російський олігарх почне постачати продукцію на півострів».

Росія анексувала Крим у 2014 році, після чого Україна, США та Євросоюз запровадили низку економічних санкцій, які щороку продовжують.

Столтенберґ заявив, що Росія «дорого заплатить» за повторну агресію проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив журналістам у Ризі, що Росія дорого заплатить, якщо знову застосує силу проти України. Він нагадав, що Захід уже вводив проти Кремля економічні, фінансові та політичні санкції.

«Ви можете обговорювати, чи є ймовірність вторгнення – 20 відсотків або 80, це не має значення. Ми маємо бути готовими до гіршого», – зазначив Столтенберґ, нагадавши, що Росія вже робила це.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також попередив Москву, що будь-яке поновлення агресії проти України призведе до «серйозних наслідків». Блінкен назвав концентрацію російських військ «незвичною» і додав, що «будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію, викликали б велике занепокоєння Сполучених Штатів».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив іноземним медіа 29 листопада, що Росія стягнула 115 тисяч військових та важке озброєння поблизу кордонів України, в окупованому Криму та на окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

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Минулої доби в Україні виявлено майже 12 тисяч випадків COVID-19 – МОЗ

За добу 30 листопада в Україні виявили 11 960 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Тиждень тому цього ж дня виявили понад 14 тисяч нових випадків.

Минулої доби шпиталізували 3 629 людей, 26 160 – одужали, 557 – померли.

Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві та в Полтавській області – 1592 та 905 відповідно.

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