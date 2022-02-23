Головне на ранок: лідери Заходу заявили про санкції щодо Росії, Путін – про нові вимоги до України, Зеленський – про мобілізацію резервістів

Сполучені Штати, Канада, Велика Британія та Німеччина оголосили про нові економічні санкції проти Росії через її агресію щодо України, російський лідер Володимир Путін озвучив нові вимоги до України, український президент Володимир Зеленський заявив про мобілізацію резервістів. Про це та інше – в огляді новин Радіо Свобода.

Байден розповів про перший пакет санкцій проти Росії через визнання угруповань на Донбасі

Перші санкції Сполучених Штатів проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі стосуватимуться двох банків, а також зовнішнього державного боргу Москви. Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу 22 лютого.

Він зазначив, що Вашингтон підготував санкційну відповідь разом із союзниками по Північноатлантичному альянсу.

«Ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія вдасться до кроків проти України, і тут немає сумнівів: Росія вдалася до кроків проти України. Сьогодні я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії», – заявив він.

За словами Байдена, санкції повністю блокуватимуть діяльність двох банків – «ВЕБ» та «військового банку» (ідеться про «Промсвязьбанк», який є опорним для підприємств оборонно-промислового комплексу Росії – ред.).

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

Канада оголосила про економічні санкції проти Росїі

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 22 лютого оголосив про економічні санкції проти Росії, назвавши дії Москви проти України «абсолютно неприйнятними».

Трюдо сказав, що канадцям буде заборонено купувати російський суверенний борг, а країна застосує додаткові санкції до підтримуваних державою російських банків і перекриє будь-які фінансові операції з ними.

Про санкції проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі напередодні заявили США, Велика Британія, Німеччина. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС «одноголосно домовилися про початковий пакет санкцій» під час зустрічі в Парижі.

Блінкен скасував зустріч із Лавровим, Байден також не говоритиме з Путіним

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що скасував зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, заплановану на кінець цього тижня. Блінкен погодився зустрітися з Лавровим лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться до України.

«Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно дала зрозуміти, що повністю відмовляється від дипломатії, проводити цю зустріч зараз немає сенсу», – сказав Блінкен на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Вашингтоні.

Він повідомив, що консультувався з союзниками та партнерами і «всі погодилися».

Блінкен додав, що 22 лютого надіслав Лаврову листа, в якому повідомив, що не зустрічатиметься з ним.

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що Лавров, як і раніше, готовий до переговорів з Блінкеном.

Лавров та Блінкен мали зустрітися 24 лютого в Женеві, щоб обговорити кризу в Україні.

Крім того, президент США Джо Байден також не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним. Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі 22 лютого, «нині це, звісно, не планується». Вона додала, що Вашингтон не «зачинятиме двері для дипломатії», але для цього потрібна деескалація.

Путін: Росія визнала угруповання на Донбасі «державами» в межах Донецької й Луганської областей

Визнання Росією незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» передбачає визнання також їхніх «конституцій», які визначають їхні межі в рамках Донецької та Луганської областей, заявив президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав на пресконференції 22 лютого.

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Путін також озвучив вимогу до України визнати незаконну анексію Криму Росією та «демілітаризуватися».

При цьому Сполучені Штати та НАТО звинувачують саме Росію в посиленні провокацій проти України на Донбасі.

Зеленський заявив про мобілізацію резервістів та «програму економічного патріотизму»

Президент України Володимир Зеленський оголосив мобілізацію резервістів. Про це він заявив у своєму зверненні 22 лютого.

Голова держави вказав на те, що президент Росії Володимир Путін сьогодні підписав ратифікацію так званих «договорів про дружбу» з незаконними збройними угрупованнями та отримав погодження Ради федерації на застосування російських військ за кордоном, тобто на Донбасі.

Зеленський зазначив, що все ще готовий вести переговори як у двосторонньому форматі, так і за участі інших держав. Наразі, за його словами, Київ працює над форматом саміту лідерів держав-постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини.