НБУ послабив гривню ще на 7 копійок щодо долара

Національний банк України встановив на 30 листопада курс 27 гривень 17 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 25–27 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 13 копійок більше за рівень закриття торгів 26 листопада.

«На торгах по долару попит по обіді зріс за рахунок виходу нерезидентів із купівлею валюти. Це відразу ж позначилося на котируваннях», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» о 14:00. Згодом, о 16:00, вони відзначили: «НБУ вже продав $50 млн за курсом 27,21 гривні і пішов. Але курс знову пішов вгору і Нацбанк вийшов з наступним продажем по 27,25 гривні за долар».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.