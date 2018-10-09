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09 Жовтень 2018, Київ 14:41
Новини | Події

Вибухи на Чернігівщині: в Ічні ліквідували чотири пожежі, викликані влучанням боєприпасів

Вибухи поблизи Ічні почалися вночі 9 жовтня

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Підрозділи державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували в Ічні Чернігівської області чотири пожежі, викликані влучанням боєприпасів, повідомили в ДСНС.

«Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила», – зазначили у відомстві.

У ДСНС додали, що загалом до ліквідації наслідків інциденту на складах поблизу Ічні залучили 110 одиниць техніки та 500 осіб.

Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події
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Вибухи на складі боєприпасів поблизу Ічні – кадри з місця події

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Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.

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