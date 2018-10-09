Вибухи на Чернігівщині: в Ічні ліквідували чотири пожежі, викликані влучанням боєприпасів

Підрозділи державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували в Ічні Чернігівської області чотири пожежі, викликані влучанням боєприпасів, повідомили в ДСНС.

«Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила», – зазначили у відомстві.

У ДСНС додали, що загалом до ліквідації наслідків інциденту на складах поблизу Ічні залучили 110 одиниць техніки та 500 осіб.

Вибухи почалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

За фактами вибухів військова прокуратура відкрила кримінальне провадженняза частиною третьою статті 425 (недбале ставлення військової особи до служби) Кримінального кодексу України.