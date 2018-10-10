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10 Жовтень 2018, Київ 11:40
Новини | Події

Вибухи біля Ічні: жодне з шести повідомлень про мародерство в зоні надзвичайної події не підтвердилось – поліція

Поліція цілодобово чергує у населених пунктах поблизу складів

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Жодне з повідомлень про мародерство у населених пунктах поблизу складів боєприпасів в Чернігівській області, де напередодні сталися вибухи і пожежа, не підтвердилось. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

«Підрозділи Національної поліції України будуть нести службу цілодобово в зоні надзвичайної події до тих пір, поки не нормалізується ситуація», – зазначив Аброськін.

«Летіло дуже багато, страшно було» – очевидці про ситуацію в Ічні (відео)
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«Летіло дуже багато, страшно було» – очевидці про ситуацію в Ічні (відео)

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Вибухи на військових складах поблизу Ічні почалися в ніч на 9 жовтня.

У прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Слідчі не відкидають і версію теракту на території арсеналу.

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