У містах Іспанії тривають протести через ув’язнення репера

У кількох містах Іспанії п’ятий день тривають протести з вимогою звільнити репера Пабло Аселя, повідомляють місцеві медіа.

Найбільш гучні вуличні протести тривають у Каталонії, звідки походить Асель – там за кілька днів заарештували понад 50 людей, ще десятки отримали ушкодження в ході протистоянь.

Учасники акцій жбурляли в силовиків пляшки, підпалювали сміттєві баки, зафіксовані випадки пограбування магазинів та пошкодження майна.

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В інших містах, зокрема, в Мадриді, протести були більш спокійними. Протестувальники вимагали не тільки звільнити репера, а й скасувати законодавство, яке обмежує свободу висловлювань.

Пабло Аселя (справжнє ім’я – Пабло Рівадулья Дуро) затримали 16 лютого та засудили до дев’яти місяців ув’язнення після того, як він відмовився добровільно з’явитися для відбуття дворічного терміну у в’язниці і забарикадувався в приміщенні університету Ллеїди.

Репер, відомий своїми радикальними лівими поглядами, спершу був засуджений за образу короля Хуана Карлоса та підтримку радикальних угруповань у своїх піснях.