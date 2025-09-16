Ізраїль завдав ударів по порту в Ємені, підконтрольному хуситам

Ізраїль 16 вересня завдав авіаударів по єменському порту Ходейда, який знаходиться під контролем ворожого Ізраїлю проіранського угруповання хуситів.

Про удари повідомили як хусити, так і ізраїльські військові.

У повідомленні ЦАХАЛ йдеться, що ізраїльська армія завдала ударів по військовій інфраструктурі «терористичного режиму хуситів» у Ходейді. Зазначається, що вони завдані у відповідь на спроби хуситів атакувати територію Ізраїлю з використанням ракет та безпілотників.

Представники хуситів у свою чергу заявили, що їхні системи протиповітряної оборони відбивають ізраїльську атаку.

Минулого тижня один із запущених хуситами безпілотників зміг досягти аеропорту Рамон на півдні Ізраїлю та завдав йому незначної шкоди. За цим був удар по підконтрольній хуситам столиці Ємену – Сані. За повідомленнями, серед жертв удару були цивільні, в тому числі журналісти. Зокрема, хусити заявляли про руйнування офісної будівлі, де розташовувалися редакції двох газет.

У Комітеті захисту журналістів повідомили, що перевіряють цю інформацію, оскільки доступ до незалежної інформації в регіонах, які контролюють хусити, ускладнений.



