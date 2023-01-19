Колишня віцепрезидентка Європарламенту залишається в попередньому увʼязненні

Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, обвинувачена в корупції, залишиться в попередньому увʼязненні. Таке рішення ухвалив суд 19 січня, повідомляє прокуратура.

Тепер Кайлі має добу, щоб оскаржити це рішення. Її адвокат раніше заявляв, що його підзахисна невинувата.

Справа стосується імовірного впливу Катару та Марокко на політичні рішення Європарламенту. Судова влада звинувачує Кайлі та інших підозрюваних у цій справі в участі у злочинній організації, відмиванні грошей і корупції. За даними прокуратури, Кайлі та ще двох осіб звинувачують у впливі на рішення Європейського парламенту на користь Катару в обмін на гроші та подарунки.

Адвокат Кайлі критикував бельгійську владу за умови, в яких вона перебуває. «Умови в брюссельській поліцейській камері нагадують середньовіччя. Все це є тортурами», – сказав Міхаліс Дімітракопулос міжнародним засобам інформації 19 січня.

Захисник стверджує, що Кайлі тримали в одиночній камері й не давали спати. Її утримували в поліцейській дільниці з 11 до 12 січня, зараз вона перебуває у вʼязниці в Харені, сказав Дімітракопулос агентству DPA.

Представник міністерства юстиції Бельгії сказав, що в нещодавно відкритій вʼязниці затриманих розміщують у камерах, де є душові.