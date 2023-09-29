У Швейцарії дочку експрезидента Узбекистану звинувачують у відмиванні грошей

Генеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення дочці першого президента Узбекистану Гульнарі Карімовій. Їй інкримінують участь у злочинній організації, легалізацію злочинних доходів, отримання хабаря в статусі держслужбовиці та підробку документів.

У прокуратурі стверджують, що у 2001 році Карімова створила та очолила злочинне угруповання під назвою «Офіс», яке стало працювати у Швейцарії у 2005 році під виглядом звичайної юридичної особи. Слідство вважає, що створена Карімовою організація мала чітку ієрархію, в якій перебували десятки людей і сотні компаній, через які вона відмивала гроші.

За приклад злочинної діяльності «Офісу» швейцарські прокурори наводять ситуацію, коли іноземні компанії, які хотіли працювати в телекомунікаційному секторі Узбекистану, зобовʼязували відправляти дочці президента хабарі через структури, що входять до цієї організації. При цьому рахунки компаній, на які надходили гроші, були зареєстровані на імена підставних людей.

У Генпрокуратурі Швейцарії уточнили, що, крім Карімової, звинувачення висунуто директору узбецької філії російської телекомунікаційної компанії. При цьому назва цієї компанії та імʼя фігуранта не розголошуються. За даними слідства, ця людина була ключовим співробітником «Офісу» і брала участь у розробці та реалізації корупційних схем у телекомунікаційній сфері Узбекистану.

Активна діяльність «Офісу», як стверджує слідство, тривала щонайменше до 2013 року. Повідомляється, що проти дочки експрезидента Узбекистану також порушені повʼязані з «Офісом» кримінальні справи у США, Великій Британії, Швеції, Франції, Норвегії, Нідерландах. Прокуратура Швейцарії уточнює, що з 2018 до 2021 року у межах розслідування корупційних схем Карімової було засуджено чотирьох осіб.

Під час розслідування злочинів Карімової у Швейцарії влада країни конфіскувала її активи на суму 780 мільйонів швейцарських франків. Серед конфіскованих швейцарських активів Карімової – нерухоме майно, рахунки та готівка в банківських сейфах. З урахуванням того, що суд Швейцарії раніше конфіскував 340 мільйонів франків, які повернули Узбекистану, Генпрокуратура цього разу вимагала конфіскувати активи на 440 мільйонів франків, що залишилися.