У Казахстані силовики обшукують редакцію видання Orda, проти головної редакторки порушили справу

У найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати співробітники силових структур прийшли з обшуками до редакції видання Orda.kz та квартири його головної редакторки Гульнари Бажкенової. У департаменті поліції Алмати повідомили, що проти Бажкенової порушено кримінальну справу «за фактами неодноразового та навмисного поширення свідомо неправдивих відомостей».

Казахській службі Радіо Свобода не вдалося зв’язатися з Бажкеновою та журналістами видання. Orda.kz пише, що поліція забрала на допит шеф-редактора Дмитра Кіма, зв’язку немає і з іншими співробітниками. Адвокат видання Мурат Адам розповів, що у працівників видання тимчасово забрали телефони та утримують в офісі, куди його не пустили. «Доступу немає ані до офісу, ані за місцем проживання до квартири (головної редакторки)», – сказав він.

У департаменті поліції заявили, що «свідомо неправдиві відомості» були в одній із публікацій від 2024 року про нібито затримання співробітника правоохоронних органів при отриманні хабаря, а також в іншій публікації про розмір та причини збитків у майновій суперечці.

«Окрім цього, проводиться розслідування і за іншими заявами потерпілих щодо публікацій минулих років, які також можуть містити помилкові відомості, що вводять громадськість в оману», – заявили в поліції.

4 вересня видання Orda.kz повідомило, що міністра закордонних справ Казахстану Мурата Нуртлеу, кількох високопосадовців Комітету національної безпеки і бізнесмена Гаджі Гаджієва затримали. Того ж дня міністр культури та інформації Аїда Балаєва заперечила цю інформацію, а за кілька днів Мурат Нуртлеу з’явився в парламенті. Наприкінці вересня президент Касим-Жомарт Токаєв зняв Нуртлеу з посади та призначив своїм помічником.

Бажкенова заснувала видання Orda.kz у 2020 році, вона неодноразово говорила про тиск та спроби захоплення видання. Влітку 2025 року вона заявила, що її намагаються усунути від контролю за проєктом та загрожують розправою, якщо вона не погодиться.



