Росія вдарила «Шахедами» по Харкову: загинула людина, є постраждалі – мер

Ввечері в неділю, 23 листопада, сили РФ масовано атакували Харків дронами, повідомив у телеграмі мер міста Ігор Терехов.

За його даними, є влучання «Шахедів» у приватний будинок.

«За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого «Шахеду» у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова», – уточнив міський голова.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



