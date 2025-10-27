Командування повідомляє про 124 боєзіткнення на фронті за попередню добу

Російські війська напередодні продовжували атакувати на низці напрямків, найбільше – на Покровському та Південно-Слобожанському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 жовтня.

За зведенням, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойові зіткнення.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках напередодні мало місце одне бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції українських військових поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. На Лиманському напрямку Росія атакувала вісім разів, намагаючись вклинитися в оборону поблизу Карпівки, Середнього, Дерилового та Торського.





На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять російських наступальних дій, на Костянтинівському – армія Росії здійснила 14 атак у районах Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Софіївки, Плещіївки та в напрямку Костянтинівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Російська армія напередодні 14 разів атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському українські війська зупинили дві спроби РФ просунутися вперед поблизу Малинівки та Зеленого Гаю.

Сили оборони зупинили п’ять російських атак на Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 800 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 547 безпілотних літальних апаратів та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Напередодні Генштаб Збройних сил України назвав ситуацію в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається «складною». За даними військових, сили РФ переважають у кількості і нарощують наступальні зусилля.

За даними Генштабу, підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, «завдаючи ворогу значних втрат».



У вересні британська розвідка вкотре заявила, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.



