Командування: понад 50 боїв за день мали місце на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 26 березня.

Зокрема, по одному разу російські загарбники штурмували позиції ЗСУ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім російських штурмів. Три сутички мали місце на Слов’янському напрямку.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Армія Росії 21 раз штурмувала українські позиції на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки, один бій триває дотепер.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Кучерів Яр та Світле. Шість боєзіткнень тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Десять російських атак мали місце на Олександрівському напрямку, 18 – на Гуляйпільському. Ще тричі армія РФ атакувала на Оріхівському напрямку.

Командування не фіксувало російських наступальних дій на Краматорському та Придніпровському напрямках.

Командування 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових ЗСУ повідомило 26 березня про взяття під контроль села Березове в Дніпропетровській області.

Читайте також: Росія нервує, що не зможе захопити Слов'янськ та Краматорськ?

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.



