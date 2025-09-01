Командування повідомляє про понад 60 боєзіткнень на фронті від початку доби

Від початку доби на лінії зіткнення відбулося 63 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб у зведенні на 16 годину 1 вересня.

Триває одне боєзіткнення з семи на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. За даними штабу, армія РФ атакувала в цьому районі із застосуванням авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Водночас «українські підрозділи здійснили активні дії, мали успіх на окремих ділянках».

ЗСУ також зупинили три атаки у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ на Південно–Слобожанському напрямку.





Тривають боєзіткнення на Куп’янському, Лиманському та Сіверському напрямках. Сили оборони відбили три російських спроби прорвати оборону на Краматорському напрямку і ще три наступальні дії – на Торецькому.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне у напрямку населених пунктів Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 22 атаки», – заявляє штаб.

Армія РФ сім разів атакувала на Новопавлівському напрямку, в районах Зеленого Гаю, Піддубного, Шевченка та в напрямку Філії та Комишувахи. Одна сутичка там триває.





Командування також звітує про одну невдалу спробу російських загарбників просунутися на Оріхівському напрямку і три безуспішні атаки на Придніпровському.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи і перемога Росії є неминучими.



