Командування повідомляє про сотню боєзіткнень на фронті від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 18 вересня.

Вісім сутичок мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ЗСУ відбили три російських атаки з чотирьох на Південно-Слобожанському.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

Також тривають бойові дії на Лиманському, Сіверському та Торецькому напрямках. На Краматорському російські загарбники двічі намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.





«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та відбили 39 атак противника, досі бої тривають у семи локаціях», – йдеться в зведенні.

Сили оборони відбили 10 російських штурмів на Новопавлівському напрямку, п’ять бойових зіткнень тривають.

П’ять російських атак командування зафіксувало на Оріхівському напрямку – в районі Кам’янського та в бік Новоандріївки, Степногірська й Плавнів.

«На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту», – додає штаб.





Президент Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що в рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів та сім населених пунктів.

Водночас, судячи з мапи проєкту DeepState, армія РФ прорвала оборону ЗСУ на схід від Куп’янська – біля села Степова Новоселівка. «Сіра зона» тут охоплює вже трасу Куп'янськ–Лисичанськ, яка, очевидно, відіграє важливу роль в обороні плацдарму українських захисників на лівому березі річки Оскіл.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



