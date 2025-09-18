Доступність посилання

Командування повідомляє про сотню боєзіткнень на фронті від початку доби

Ілюстраційне фото. Військові Нацгвардії на Покровському напрямку, серпень 2025 року
Від початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 18 вересня.

Вісім сутичок мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ЗСУ відбили три російських атаки з чотирьох на Південно-Слобожанському.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

Також тривають бойові дії на Лиманському, Сіверському та Торецькому напрямках. На Краматорському російські загарбники двічі намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.


«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та відбили 39 атак противника, досі бої тривають у семи локаціях», – йдеться в зведенні.

Сили оборони відбили 10 російських штурмів на Новопавлівському напрямку, п’ять бойових зіткнень тривають.

П’ять російських атак командування зафіксувало на Оріхівському напрямку – в районі Кам’янського та в бік Новоандріївки, Степногірська й Плавнів.

«На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту», – додає штаб.


Президент Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що в рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів та сім населених пунктів.

Водночас, судячи з мапи проєкту DeepState, армія РФ прорвала оборону ЗСУ на схід від Куп’янська – біля села Степова Новоселівка. «Сіра зона» тут охоплює вже трасу Куп'янськ–Лисичанськ, яка, очевидно, відіграє важливу роль в обороні плацдарму українських захисників на лівому березі річки Оскіл.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.


