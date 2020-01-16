Скарги від потерпілих через прорив тепломережі у Києві розглядатиме окрема комісія – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що створена комісія для розгляду звернень громадян щодо завданої шкоди здоров’ю через пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича у Києві.

Згідно з повідомленням, комісія працює на базі комунального підприємства «Київтеплоенерго». Як повідомили у підприємстві, комісія працюватиме із 17-го до 31 січня.

Ввечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Ввечері 15 січня пошкодження трубопроводу на вулиці Антоновича ліквідували, відновили асфальтне покриття і дозволили рух автотранспорту.