КПВВ «Майорське» відновив роботу у штатному режимі

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» вранці 23 липня відновив роботу у штатному режимі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились о 06.00 згідно літнього графіку роботи та функціонують у штатному режимі, в тому числі і КПВВ «Майорське», яке учора не працювало, у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією», – мовиться у повідомленні.

21 липня невідомі повідомили про мінування КПВВ «Майорське». Через кілька годин пункт відновив роботу. Згодом біля КПВВ знайшли нерозірвану 120-міліметрову міну. Після цього роботу об’єкта знову припинили. Згодом у прикордонслужбі повідомили про відновлення роботи КПВВ «через наявність великої кількості осіб, що очікують на відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду».

22 липня КПВВ «Майорське» не працював.