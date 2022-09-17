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У Кривому Розі ліквідоване підтоплення житлових будинків – Вілкул

Підтоплення в Кривому Розі через російські ракетні удари, завдані 14 вересня

У Кривому Розі ліквідоване підтоплення житлових будинків, триває ліквідація наслідків ракетних ударів окупантів. Про це у телеграмі повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Підтоплення житлових будинків ліквідоване. Відкачано 2015 м. куб. води», – зазначив він.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Повідомлялося про підтоплення понад 100 будинків та подвір’їв. 15 вересня влада повідомляла про чергові російські удари по Кривому Розі і ще влучання в районі гідротехнічних споруд.

Вранці 16 вересня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що водопостачання у місті було стабілізоване, а на гідротехнічних спорудах тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів.

Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)
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Затопило будинки та городи. Наслідки ракетних атак Росії по Кривому Рогу (фотогалерея)

За один день по Кривому Рогу випустили вісім ракет

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 15 серпня верифікувало 5514 випадків загибелі та 7698 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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