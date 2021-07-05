Конституційний суд продовжить розгляд подання щодо мовного закону у вівторок

Конституційний суд України продовжить розгляд подання щодо закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 6 липня. Про це йдеться в порядку денному КСУ.

За планом, засідання має початися о 10 ранку.

«Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (закрита частина пленарного засідання)», – зазначено в порядку денному.

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Того ж дня планується продовжити розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо положень закону «Про державну службу» і закону «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Конституційне подання щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з яким звернувся 51 народний депутат, надійшло до Конституційного суду України в червні 2019 року – невдовзі по тому, як у квітні того року цей закон ухвалила Верховна Рада України, а в травні його підписав президент України Петро Порошенко і закон був опублікований офіційно.

На думку деяких юристів, подання до КСУ проти закону про державну мову України містить маніпуляції і підміну понять.

Конституційний суд розглядав справу у формі усного провадження 7 і 9 липня 2020 року; обидва засідання супроводжували акції на підтримку мовного закону. Відтак КСУ оголосив, що переходить до закритої частини слухання справи. Тарас Кремінь тоді закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону». 3 листопада 2020 року КСУ повідомив після чергового закритого слухання, що розгляд справи «буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань», дата якого не була визначена.

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