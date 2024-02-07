«Усе дуже заплутано» – Кулеба про фінансову допомогу від США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання Радіо Свобода розповів, що в ніч на 7 лютого отримав останню інформацію з Вашингтона стосовно того, як просувається процес ухвалення допомоги для України від США.



«Я вчора вночі отримав останній звіт із Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій, деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Все дуже заплутано, залежить від багатьох факторів і може рухатися вліво, вправо», – сказав міністр закордонних справ.



Він також додав, що питання базового сценарію зараз дуже актуальне для самого конгресу США.



«Все заплуталося у такий вузол, що просто їм треба сісти, розвʼязати його і ухвалити необхідні рішення», – вказав очільник зовнішньополітичного відомства.



Позитив ситуації в тому, що всі намагаються знайти рішення, каже Дмитро Кулеба. За його словами, робота українських дипломатів із американцями триває щодня, але непублічно, оскільки проблема зачіпає і внутрішньодержавні політичні питання США, в які Україна не втручається.

Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів, Спікер цієї палати Майк Джонсон зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Після погодження ЄС багатомільярдної фінансової допомоги для України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Як повідомив Білий дім, під час розмови «фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США».