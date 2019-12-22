Київ: одну з центральних вулиць перекриють через новорічний парад

Рух Володимирською вулицею в Києві заборонять на 2,5 години 22 грудня, попереджає Київська міська державна адміністрація.

Рух транспорту від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку №19 по Володимирській перекриють з 13:30 до 16 години через проведення новорічного параду Borjomi New Year Parade.

Крім того, як попереджають у міській адміністрації, протягом дня 22 грудня обмежене паркування:

з опівночі до 15 години – на вулиці Володимирській з боку парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка, а також біля будинків № 19 та № 21/20 на цій вулиці

з 7 ранку до 23:30 – на Володимирській (від перетину із бульваром Тараса Шевченка до перетину з вулицею Софіївською), уздовж парної сторони бульвару Тараса Шевченка (від перетину з вулицею Терещенківською до перетину з вулицею Володимирською)

Новорічні та різдвяні святкування в Києві почалися з відкриття головної ялинки на Софійській площі 19 грудня, в день Святого Миколая.

Водночас Київська міська рада 19 грудня продовжила заборону на запуск феєрверків та салютів у столиці.