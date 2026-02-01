У Києві без тепла залишаються менше 300 будинків – мер

У Києві наразі без тепла залишаються 244 будинки після аварії в

енергосистемі України, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення.



Він нагадав, що в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.