Відео зі стратою «лякають українців перед контрнаступом» ЗСУ – Лубінець

Публікуючи відео з жорстокою стратою, ймовірно, українського військовополоненого, російські сили намагаються залякати Збройні сили України перед можливим контрнаступом – про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

«Зверніть увагу: за ознаками того, що там дуже багато зелені, листя, трава, ми можемо припускати, що це було в попередньому році знято. Але саме зараз це оприлюднено. І оприлюднено саме з боку Російської Федерації. Я думаю, що це було зроблено напередодні українського наступу, таким чином налякати українських військових, що «не наступайте на нас, дивіться, ми тут кожному, хто до нас потрапить, будемо таким чином відрізати голови», – сказав Лубінець.

Утім, за словами омбудсмена, така спроба залякати українських військових спрацювала навпаки: це відео лише підсилило бажання ЗСУ якнайшвидше звільнити всю окуповану територію.

Омбудсмен також вважає, що в армії РФ змушують своїх військових так жорстоко вбивати, щоб вони не здавалися в полон і щоб увесь підрозділ, в якому вчинили страту, був пов’язаний цим злочином.

«Вони змушують робити це своїх військових, таким чином, пов’язуючи всіх на крові, абсолютно всіх. Вони ж розуміють, що це не просто злочин, це якесь середньовіччя. І після цього той, хто це зробив, і підрозділ, який це зробив, – абсолютні злочинці для всього світу. Отже, виходу немає. Або ви повністю воюєте, ви не можете здатися в полон, або розказують, що українські військовослужбовці будуть з вами робити те ж саме», – сказав Лубінець.

Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео. Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни, а МЗС України закликало Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.