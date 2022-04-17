На Луганщині без газу і світла залишаються понад 100 тисяч людей – голова ОВА

У Луганській області без газопостачання залишаються 37 населених пунктів (108 109 абонентів) – 29 повністю і вісім частково, знеструмлені 32 населених пункти (101 055 споживачів) – 18 повністю і 14 частково, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Наразі призупинена подача води на населені пункти комунальним підприємством «Попаснянський районний водоканал». Крім того, водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Лисичанську та Сєвєродонецьку», – додав він.

За словами Гайдая, ремонт інфраструктури триває майже безперервно.

Раніше голова ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися до безпечних регіонів України, «щоб вижити, щоб не стати дешевою рабською силою росіян».

Рранці 17 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія продовжує переміщувати свої військові підрозділи на територію України з Курської, Брянської і Воронезької областей. Українські військові і західні розвідки повідомляють, що Росія тепер концентрується на наступі на сході України, але не залишила своїх початкових цілей.