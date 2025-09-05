Лисак: через російські удари постраждали 5 жителів Дніпропетровщини

Російські війська атакували кілька громад Нікопольського району безпілотниками та артилерією, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 5 вересня.

За його даними, постраждала 51-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Обстріли пошкодили медичні заклади, коледж, магазин, продуктовий склад, житлові та господарські будівлі.

Крім того, атак безпілотниками зазнавав Синельниківський район, додав голова області:

«Поранення отримали четверо людей. 64-річна жінка госпіталізована у важкому стані, чоловіки 51 та 42 років – у стані середньої тяжкості. Потерпілий 70 років оговтуватися буде вдома».





Атаки спричинили пожежу, пошкодили транспортне підприємство, приватні будинки й крамницю.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



