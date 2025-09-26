У МАГАТЕ зафіксували збиття і вибух дрона біля Південноукраїнської АЕС

Команда спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксувала збиття і вибух безпілотника приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції, йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МАГАТЕ ввечері 25 вересня.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі після отримання інформації про інцидент від команди на місці наголосив, що це черговий критичний момент, який підкреслює постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України.

Як кажуть у МАГАТЕ, на АЕС їм повідомили, що пізно ввечері 24 вересня і вранці 25 вересня помітили 22 дрони, деякі з яких наближалися до станції на відстань у пів кілометра. Південноукраїнська атомна електростанція є однією з трьох діючих атомних електростанцій України, три її реактори наразі виробляють електроенергію на повну потужність, нагадують в агенції.

Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину і вибухи близько 01:00, і пізніше відвідали місце падіння одного з безпілотників, спостерігаючи на поверхні кратер розміром чотири квадратні метри і глибиною близько одного метра і пошкодження металевих конструкцій і автомобілів поблизу, йдеться в повідомленні.

За даними станції, також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт, хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку.

«Дрони знову пролітають занадто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може так не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об’єктів», – сказав генеральний директор Ґроссі.

Інцидент із дроном біля ПАЕС стався лише приблизно через 30 годин після того, як окупована силами РФ Запорізька атомна електростанція зазнала десятої повної втрати зовнішнього електропостачання. У МАГАТЕ кажуть, що ці випадки чітко показують: ситуація з ядерною безпекою залишається надзвичайно крихкою, поки триває конфлікт.

У МАГАТЕ не уточнювали, про який саме безпілотник йдеться. У Повітряних силах ЗСУ напередодні повідомляли, що тієї ночі російські військові атакували Україну 176 дронами, зоркема близько сотнею «Шахедів». Півтори сотні БпЛА збили сили ППО, проте зафіксували влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на одній локації, вказували українські військові.

В «Укренерго» повідомляли, що вночі і вранці 25 вересня російські військові ударними дронами атакували енергетичні об’єкти у кількох регіонах. «Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській і Миколаївській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання», – йшлося в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.