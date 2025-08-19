Макрон закликав посилити санкції проти РФ, якщо Путін не зробить кроків у напрямку миру

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок закликав посилити санкції проти Росії, якщо її лідер Володимир Путін не зробить кроків у напрямку миру з Україною.

«Президент Трамп вірить, що ми можемо досягти угоди, і вважає, що президент Путін також хоче мирної угоди. Але якщо в кінцевому підсумку цей процес зустріне відмову, ми також готові сказати, що нам потрібно посилити санкції», – сказав Макрон, якого цитує AFP.

Він вказав на нещодавні вторинні санкції, введені адміністрацією Трампа проти Індії, яка стала основним покупцем російських енергоносіїв, «мали великий ефект».

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Макрон.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Трамп раніше заявляв, що Україні доведеться поступитися територією. Натомість Україна наполягає на захисті всієї території, яку Росія захопила силою.



На запитання журналістів, чи Трамп сказав, що поступки необхідні перед будь-якими гарантіями безпеки США для України, Макрон відповів: «Ні, це взагалі не обговорювалося. Ми далекі від цього».