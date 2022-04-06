Мер Броварів: у трьох громадах комендантську годину продовжили до 10 квітня

Комендантську годину в селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громади продовжено ще на три дні, повідомив мер м. Бровари (Київська область) Ігор Сапожко на своїй сторінці в facebook.

За його словами, у Броварській міській територіальній громаді комендантська година вводиться з 21:00 6 квітня до 6:00 07 квітня.

Але у селах Баришівської громади: Рудницьке, Перемога, Лук'янівка; Великодимерської громади: Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Вільне, Гайове, Гребельки, Жердова, Залісся, Захарівка, Кулажинці, Михайлівка, Першотравневе, Підлісся, Плоске, Покровське, Світильня, Тарасівка, Шевченкове; Калитянської громади: Бервиця, Заворичі, Мокрець комендантську годину продовжено з 06:00 07 квітня до 06:00 10 квітня.

2 квітня Міноборони України повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після відступу військ РФ стали відомі численні свідчення про масові факти загибелі мирних жителів. Владою вказувалась цифра про понад 400 загиблих (станом на 3 квітня). Правоохоронці станом на 4 квітня зафіксували 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на Київщині.

Президент України не виключив, що кількість встановлених жертв серед цивільних зростатиме по мірі деокупації захоплених міст і сіл.

Попри те, що українська влада і багато країн Заходу вказали на причетність РФ до воєнних злочинів в Україні, а супутниковими знімками факти вбивств цивільних були підтверджені, у Кремлі заперечили причетність російських військ до таких дій.