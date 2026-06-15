Мер Харкова повідомив про постраждалих тварин через удар Росії по зоопарку

Російські війська атакували дронами Шевченківський і Холодногірський райони Харкова, повідомив голова області Олег Синєгубов 15 червня.
Поміж іншого, один із дронів влучив по території зоопарку, є загоряння.
Синєгубов зазначив, що на місцях ударів працюють екстрені служби.
Міський голова Ігор Терехов підтвердив влучання по зоопарку й пошкодження вольєрів.
«Надходить інформація про постраждалих тварин», – додав він згодом.
Раніше стало відомо, що в ході масованої повітряної атаки Росія завдала повторного удару по Харкову
загинули п’ятеро рятувальників.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають
цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою
. геноцидних дій
Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:
оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців; цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.
Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.
Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.
Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України,
убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
«Птахи загинули». Хвиля обурення у соцмережах після удару по екопарку «Фельдман» (фотосвідчення)
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Двох кукабар – вид птахів, які живуть в Австралії, – евакуюють з пошкодженого вольєра в екопарку «Фельдман». Приватний зоопарк поблизу Харкова постраждав від удару російської керованої авіабомби 1 січня 2026 року,
повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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На фото поруч із вольєром для птахів видно вирву від російської керованої авіабомби після удару 1 січня 2026 року.
«Птахи загинули. Якщо не всі, то більшість», – сказав місцевим ЗМІ після російської атаки засновник парку Олександр Фельдман. 40-річного волонтера парку госпіталізували з травмами голови
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Лев, який перебував поблизу місця падіння російської керованої авіабомби після удару по екопарку «Фельдман».
Іван Достов, головний ветеринар зоопарку, повідомив журналістам, що його команда оглядає тигрів і левів, які «травмовані», але, як очікується, виживуть після нападу. «Мені здається, їхньому життю нічого не загрожує», – сказав він
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Птахів евакуюють з пошкодженого вольєра.
Екопарк «Фельдман» розташований на північ від Харкова, приблизно за 17 кілометрів від російських позицій
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Це фото з екопарку «Фельдман» було зроблене у жовтні 2021 року.
Екопарк «Фельдман» є одним із найпопулярніших місць у Харківській області завдяки тому, що там живуть сотні видів тварин. Парк став «полем битви» на початку 2022-го, коли російські війська наблизилися до Харкова та зрештою окупували цю територію
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Тапірів евакуюють з екопарку «Фельдман», фото від 2022 року.
Коли на початку 2022 року російські війська наближалися, тварин з екопарку евакуювали під вогнем. Ця рятувальна операція стала темою документального фільму, який зняли 2024 року
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Працівник екопарку несе з місця вибуху калао-трубача – вид птахів, що походить із тропіків Південної Америки. Фото від 1 січня 2026 року.
З кінця 2022 року тварин поступово повертали на територію парку, який знову відкрили у червні 2023 року після місяців реставрації, що тривала після російської окупації
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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У липні 2024 року в екопарку «Фельдман» сталася пожежа, спричинена, як повідомлялося, уламками російських дронів.
У березні 2025 року в екопарку загинули дві кози внаслідок удару «шахеда». Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспря
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Працівник екопарку рятує з пошкодженого вольєра павича.
Засновник зоопарку Олександр Фельдман неодноразово закликав український бізнес повернутися до Харкова. «Патріотизм – це не просто співчуття, патріотизм – це дії. Повертайтеся додому, створюйте робочі місця, сплачуйте податки», – написав він у дописі, опублікованому в жовтні 2024 року
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Ще одного птаха витягують з пошкодженого російською авіабомбою вольєра в екопарку «Фельдман», що неподалік від Харкова, 1 січня 2026 року.
Новини про останній удар РФ по території парку викликали обурення у соцмережах. Критики стверджують, що розташування зоопарку робить його легкою мішенню для російських ударів
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Наслідки російського удару по екопарку «Фельдман» з використанням керованої авіабомби 1 січня 2026 року.
«Який ваш наступний крок? Ви заберете тварин, поки знову не стане безпечно?» – запитує один із тих, хто коментували новину про російський удар по зоопарку, додаючи: «Чому парк має продовжувати працювати?»
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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Тигр в екопарку «Фельдман» після російського удару 1 січня 2026 року.
Журналісти Радіо Свобода зателефонували в екопарк «Фельдман» 2 січня, проте його співробітники відмовилися надавати коментарі
Після того, як внаслідок російського удару по екопарку «Фельдман» поблизу Харкова, про що повідомила влада, загинули тварини, в інтернеті спалахнули дискусії.
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