Міненерго повідомляє про аварійні відключення світла в семи областях

Міністерство енергетики України повідомляє про застосування аварійних відключень електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) і Кіровоградській (частково) областях. Також, за повідомленням, у Чернігівській області місцеве обленерго застосувало погодинні відключення.

У Міненерго пояснили такі кроки складною ситуацією в енергетичній системі України, що склалася через російські обстріли.

«Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.