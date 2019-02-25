Вибори у Молдові: демократи можуть отримати найбільше місць у парламенті, але не вирішальну більшість

На парламентських виборах у Молдові, що відбулися 24 лютого, жодна з політичних сил не отримує вирішальної більшості голосів, свідчать попередні результати голосування.

Як очікують, найбільше місць у парламенті може отримати владна Демократична партія, яка виступає за посилення зв’язків із Заходом. Услід за демократами йдуть проросійські соціалісти і проєвропейська антикорупційна коаліція ACUM.

Вибори 24 лютого відбувалися за новою виборчою системою: 50 депутатів обирають за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

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Центральна виборча комісія раніше 25 лютого оголосила, що за партійними списками найбільше голосів отримує Партія соціалістів, на другому місці – ACUM, далі – Демократична партія.

Водночас, як свідчать загальні дані, демократи можуть отримати 34-35 місця в новому парламенті, соціалісти – 30-31 місце, ACUM – 25 і консервативна партія ШОР – сім-вісім місць.

Попри те, що в ЦВК заявили про відсутність значних порушень на виборах, і проросійські, і проєвропейські сили звинуватили владних демократів у фальсифікаціях.

Активність виборців, за даними ЦВК, склала 49 відсотків.

Якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів виборів, президент розпустить його і оголосить про нові вибори.

Президент Молдови Ігор Додон 24 лютого заявив про «високий ризик позачергових виборів у найближчі кілька місяців».

За зміненою системою виборів, за 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

Для потрапляння до парламенту партія має набрати не менш ніж 6% голосів, блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур.