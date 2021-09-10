Головне на ранок: обшуки у КМДА, зустріч Путіна та Лукашенка, прощання з Бельмондо

Працівники ДБР провели обшуки у департаментах КМДА, ТСК Верховної Ради 10 вересня планує оприлюднити результати розслідування у справі «вагнерівців», у Кремлі відбулася зустріч Путіна та Лукашенка, у Франції попрощалися з актором Жаном-Полем Бельмондо, Байден повідомив лідерок Палати Представників та Сенату про подовження національного надзвичайного стану.

У департаментах КМДА пройшли обшуки у справі про незаконну передачу землі у центрі Києва

9 вересня обшуки пройшли у департаментах Київської міської державної адміністрації у справі про незаконну передачу земельних ділянок у центрі столиці України. За даними Державного бюро розслідувань, працівники ДБР 9 вересня провели одночасні обшуки у приміщеннях Департаменту економіки та інвестицій і Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, а також комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство». Як стверджують у ДБР, посадовці Київської міської адміністрації передали нерухомість, розташовану на вулицях Хрещатик і Михайла Грушевського, за заниженою вартістю та без проведення аукціону. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 млн гривень.

ТСК Ради 10 вересня оприлюднить результати розслідування у справі «вагнерівців» – Безугла

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України 10 вересня планує оприлюднити результати розслідування у справі «вагнерівців», повідомила її голова, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. За словами Безуглої, о 14:00 – 15:30 ТСК проведе засідання у закритому режимі і буде заслуховувати матеріали щодо питання «вагнерівців». Після цього відбудеться брифінг для ЗМІ.

Путін і Лукашенко узгодили 28 «союзних програм»

Олександр Лукашенко і Володимир Путін на зустрічі в Кремлі узгодили всі 28 так званих «дорожніх карт» з інтеграції Білорусі й Росії. Під час зустрічі Путін і Лукашенко узгодили ціни на нафту і газ. За словами Путіна, ціни на газ у 2022 році залишаться на рівні поточного року, а до 2023 року буде підписана угода про створення об’єднаного ринку газу в рамках союзної держави. Також Лукашенко і Путін домовилися про створення об’єднаного ринку нафти, нафтопродуктів та електроенергії. Лукашенко назвав переговори з Путіним чесними і конструктивними.

У Франції попрощалися з Жаном-Полем Бельмондо

У Франції попрощалися з актором Жаном-Полем Бельмондо. Жалобна церемонія пройшла в дворі історичного Будинку інвалідів у Парижі. На ній, крім родичів артиста, були присутні, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, члени уряду. За церемонією також можна було спостерігати на великому екрані, встановленому на галявині за межами двору. Макрон у своєму виступі назвав Бельмондо «героєм, що прожив тисячі життів». Як повідомляють ЗМІ, похорон відбудеться 10 вересня в сімейному колі.

Байден подовжив режим надзвичайного стану через терористичну загрозу в США, який діє з 2001-го

Президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив лідерок Палати Представників та Сенату про подовження національного надзвичайного стану через «певні терористичні атаки». Байден послався на законодавство, згідно з яким надзвичайний стан автоматично скасовується, якщо президент в межах 90 днів до річниці його запровадження не сповістить Конгрес про зворотнє. «Терористична загроза, яка призвела до проголошення надзвичайного стану 14 вересня 2001 року, триває», – йдеться в листі. Відтак Байден заявив, що після 14 вересня 2021 року режим надзвичайної ситуації в США триватиме щонайменше ще один рік.