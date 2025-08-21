Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

МВА: російська армія знову обстріляла Херсон, двоє жінок поранені

Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів Херсона, серпень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів Херсона, серпень 2025 року

Російські військові знову атакували Дніпровський район Херсона 21 серпня, повідомляє міська військова адміністрація.

«Постраждали двоє жінок 73 і 50 років. Вони самі звернулись до лікарні. В обох потерпілих мінно-вибухова травма. Медики продовжують їх обстежувати», – заявляє міська влада.

Раніше МВА повідомила про трьох поранених внаслідок російської атаки на Центральний район. Зокрема, по допомогу звернулися 54-річна жінка і чоловік 60 років із контузями та вибуховими травмами. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Читайте також: ОВА: на Сумщині російські дрони атакували автівку медиків

Перед цим до лікарні доправили 47-річного херсонця, який постраждав внаслідок обстрілу Центрального району близько 14:00. Він у стані середньої тяжкості, в нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Російська армія вранці 21 серпня вкотре з артилерії обстріляла Дніпровський район Херсона. За даними ОВА, через російський обстріл травм, несумісних з життям, зазнав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. Спершу було відомо про п’ятьох постраждалих, згодом кількість поранених зросла до семи.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG