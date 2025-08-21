МВА: російська армія знову обстріляла Херсон, двоє жінок поранені

Російські військові знову атакували Дніпровський район Херсона 21 серпня, повідомляє міська військова адміністрація.

«Постраждали двоє жінок 73 і 50 років. Вони самі звернулись до лікарні. В обох потерпілих мінно-вибухова травма. Медики продовжують їх обстежувати», – заявляє міська влада.

Раніше МВА повідомила про трьох поранених внаслідок російської атаки на Центральний район. Зокрема, по допомогу звернулися 54-річна жінка і чоловік 60 років із контузями та вибуховими травмами. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Перед цим до лікарні доправили 47-річного херсонця, який постраждав внаслідок обстрілу Центрального району близько 14:00. Він у стані середньої тяжкості, в нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Російська армія вранці 21 серпня вкотре з артилерії обстріляла Дніпровський район Херсона. За даними ОВА, через російський обстріл травм, несумісних з життям, зазнав 61-річний чоловік, який перебував на вулиці. Спершу було відомо про п’ятьох постраждалих, згодом кількість поранених зросла до семи.



