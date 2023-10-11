МВС пропонує Раді штрафи для власників підприємств, які порушують комендантську годину

Міністерство внутрішніх справ разом із народними депутатами підготувало законопроєкт, який посилює відповідальність за роботу під час комендантської години. Про це голова відомства Ігор Клименка заявив у ефірі національного телемарафону 11 жовтня.

За його словами, документ передадуть до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже завтра. Він передачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності керівників суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців за роботу під час комендантської години.

«Відповідальність пропонується у вигляді накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця у вигляді штрафу від 34 000 гривень до 170 000 гривень», – роз’яснює пресслужба МВС.

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Повторне правопорушення протягом року зможе тягнути за собою штрафи від 340 до 680 тисяч гривень.

«Ми пропонуємо законодавцям розглянути наші пропозиції і встановити штрафи за роботу таких закладів. Наголошую, що це буде стосуватися адміністративного покарання саме власників суб’єктів господарювання і фізичних осіб-підприємців», – заявив Клименко.

Він висловив переконання, що парламент розгляне ці пропозиції найближчим часом.

Видання «Українська правда» 4 жовтня оприлюднило розслідування журналіста Михайла Ткача про ресторан у Києві, який продовжує роботу вночі, попри комендантську годину з опівночі до 5-ї години ранку. Видання також оприлюднило коментар Клименка, який заявив, що такі заклади «маскують свою роботу», і в поліцейських немає підстав заходити всередину.