Розгін протестувальників у М’янмі: щонайменше 18 людей загинули

Число загиблих внаслідок розгону поліцією акції протесту проти перевороту в М’янмі 28 лютого зросло до щонайменше 18. Ще декілька людей були поранені.

Загалом у кількох містах 28 лютого поліція застосувала шумові гранати, сльозогінний газ, а також вогнепальну зброю, щоб змусити демонстрантів розійтися.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш різко засудив дії силовиків і назвав неприйнятними використання летальної зброї проти мирних демонстрантів і вибіркові арешти. Він також висловив занепокоєння зростанням кількості загиблих і поранених.

Протести в країні тривають від 1 лютого, коли військові захопили владу і заарештували фактичну лідерку Аун Сан Су Чжі й інших представників уряду.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми чи пригрозили вдатися до такого кроку.