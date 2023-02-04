На Миколаївщині виявили місце дислокації російських військових – Офіс генпрокурора

На Миколаївщині в одній із громад правоохоронці провели огляд місця дислокації російських військових та вилучили покинуті там боєприпаси, повідомляє пресслужба Офісу президента в телеграмі 4 лютого.

«У будівлі місцевої школи та в покинутих місцевими мешканцями домоволодіннях окупанти лишили низку слідів свого перебування, зокрема, боєприпаси, одяг, шеврони, жетони, документи, написи на стінах, а також інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів», – пишуть в Офісі генпрокурора.

У прокуратурі зазначили, що це місце дислокації військових РФ розташовувалось у селі Євгенівка Снігурівської об’єднаної територіальної громади. Вже було допитано сім місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених російськими окупантами.

Російські військові майже щодня обстрілюють місто Очаків, що у Миколаївській області.

Внаслідок ракетного удару, який російська армія завдала 9 січня, поранення отримали 15 людей, в тому числі дворічна дитина. Тоді окупанти влучили в сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, які були завчасно залиті бетоном.

За даними Офісу генпрокурора, тоді пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Заступник міського голови Очакова Олексій Васьков 10 січня розповів, що станом на цей день у місті пошкоджено понад 5 тисяч будинків, що становить приблизно 70% від усієї кількості домоволодінь.