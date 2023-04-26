Кількість евакуйованих із Судану українців зросла до 91 – МЗС

Операція з вивезення українців із Судану триває, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 26 квітня.

Він нагадав, що напередодні Україна евакуювала 83 громадян України, а також чотирьох суданців, які є членами їхніх родин. Крім того, евакуювали 51 громадянина Грузії, Перу, Канади та федерації Сент-Кіттс і Невіс.

«Іншу групу із п’яти українців вдалося сьогодні вранці вивезти автобусом на територію Єгипту. Зараз вони в безпеці. Іще троє громадян були евакуйовані в координації із урядом Німеччини», – повідомив він.

За даними МЗС, з 83 раніше евакуйованих українських громадян 64 виявили бажання повернутися до України. Очікується, що вони прибудуть до Польщі чартерним рейсом 26 квітня.

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Відтак загальна кількість вивезених із Судану українців зросла до 91. Як додав Ніколенко, МЗС продовжує моніторити розвиток ситуації в Судані та вживати заходів для «забезпечення безпеки наших громадян», в тому числі сприяти евакуації в разі такого бажання.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про евакуацію десятки українців та іноземців із Судану 25 квітня.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, станом на 21 квітня через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 – поранені. Низка країн евакуювали своїх дипломатів із Судану.